Blitz dei GIS nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli: alle 16.40 gli uomini del Gruppo di Intervento Speciale, giunti da Livorno, hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito ponendo fine a ore di tensione.

Rapina al Vomero, blitz dei GIS all’interno della filiale del Crédit Agricole: caccia ai rapinatori

Le “teste di cuoio” sono a caccia dei rapinatori, che sarebbero tre. Non si esclude però che la banda abbia già guadagnato la fuga attraverso un cunicolo o un buco scavato nella parete o nel pavimento. Intanto sono stati liberati tutti gli ostaggi: si tratta di 25 persone, messe in salvo e affidate alle cure dei sanitari. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

La rapina era scattata nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile. Il colpo sarebbe stato messo a segno da tre persone, arrivate a bordo di un’Alfa Romeo con targa falsa applicata su quella originale. All’arrivo dei carabinieri, i banditi si erano barricati all’interno della filiale, dando il via a una lunga fase di stallo.

L’area è stata immediatamente circondata dalle forze dell’ordine, che hanno isolato la zona e monitorato anche eventuali vie di fuga alternative, tra cui locali adiacenti e possibili passaggi interni. Con l’intervento dei GIS, la situazione è entrata nella fase decisiva. Al momento non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sull’esito dell’operazione e sulla sorte dei due rapinatori.