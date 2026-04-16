Rapina al Vomero in stile casa di carta: nel mirino cassette di sicurezza preziose?

Napoli. Paura al Vomero, dove una rapina in banca si è trasformata in un’operazione ad altissima tensione. Il colpo è stato messo a segno nella filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella: almeno tre rapinatori armati hanno sequestrato circa 25 persone, poi liberate, prima di fuggire attraverso un varco nel pavimento, probabilmente collegato alle fogne.

Il probabile bottino, le cassette di sicurezza

Ma oltre alla dinamica spettacolare, c’è un elemento chiave che può spiegare il vero obiettivo del commando: il bottino. Tutti gli indizi portano verso le cassette di sicurezza custodite nel caveau della filiale, uno dei servizi più rari e quindi più appetibili nel panorama bancario cittadino.

Le cassette di sicurezza sono spazi blindati che le banche affittano ai clienti per conservare beni di valore – contanti, gioielli, documenti o lingotti – il cui contenuto non è noto all’istituto e spesso nemmeno facilmente dimostrabile in caso di furto. È proprio questa caratteristica a renderle un obiettivo privilegiato: il valore complessivo può essere altissimo ma difficilmente quantificabile, anche dopo il colpo. Non tutte le filiali offrono questo servizio. A Napoli, come in molte grandi città, le sedi dotate di caveau con cassette rappresentano una minoranza. Questo le trasforma in bersagli strategici, perché concentrano grandi quantità di ricchezza privata in un unico punto.

Il copione visto al Vomero – ostaggi, azione prolungata e fuga attraverso cunicoli sotterranei – non è nuovo. È tipico delle cosiddette rapine alle cassette di sicurezza, operazioni che richiedono tempo, pianificazione e una conoscenza approfondita della struttura interna.

Il precedente, la rapina a Grumo Nevano

Un precedente recente lo conferma. A Grumo Nevano, il 19 luglio 2024, una banda mise a segno un colpo con modalità molto simili: sequestrò 19 persone all’interno di una banca per circa due ore, riuscendo poi a portare via 160mila euro in contanti e il contenuto delle cassette di sicurezza presenti nel caveau. L’indagine ha portato agli arresti nel dicembre 2024, confermando la natura organizzata dell’azione. È proprio questa la differenza sostanziale: mentre il denaro in cassa è limitato e tracciabile, le cassette rappresentano una ricchezza invisibile, spesso non censita nel dettaglio e quindi molto più difficile da recuperare o quantificare.

In questo contesto, la rapina del Vomero assume un significato ancora più chiaro: non un colpo improvvisato, ma un’operazione mirata a colpire il punto più sensibile della banca, quello dove si concentra la parte più riservata – e potenzialmente più ingente – del patrimonio dei clienti.