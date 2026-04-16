Rapina in atto nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, presso la filiale del Crédit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, nella zona collinare di Napoli. All’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi si sarebbero chiusi all’interno dell’edificio. Secondo le prime informazioni, i rapinatori sarebbero armati e all’interno potrebbero esserci degli ostaggi.

Terrore al Vomero, rapina in corso all’istituto di credito: rapinatori barricati con gli ostaggi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno circondato l’intera area e stanno gestendo la situazione. Stando alle testimonianze raccolte, uno dei banditi, con il volto nascosto da un casco integrale e impugnando un’arma, avrebbe fatto irruzione nella banca minacciando il personale. L’uomo sarebbe arrivato con un complice a bordo di un’auto Alfa Romeo con targa falsa applicata su quella originale.

Intorno alle 12.45 sono giunti anche gli uomini del Gruppo di Intervento Speciale (GIS). L’area resta sotto stretto controllo: i militari stanno monitorando non solo gli accessi principali della filiale, ma anche i locali adiacenti, temendo possibili tentativi di fuga attraverso passaggi alternativi, come cunicoli o varchi nei muri. Non si esclude un intervento imminente delle forze speciali.