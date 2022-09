Annullato il concerto di Gigi D’Alessio a Cinecittà World previsto per il 3 settembre. Lo ha annunciato il cantante attraverso i suoi canali social. D’Alessio ha spiegato ai fan che l’annullamento non è dipeso dalla sua volontà.

Alla base della decisione, sostiene, ci sarebbero dei contrasti con gli organizzatori che gli avrebbero impedito di esibirsi. “Ciao a tutti, come saprete, purtroppo il concerto previsto per il 3 settembre a Cinecittà World è stato annullato”, si legge nel post dell’artista partenopeo. “Sono sconcertato e dispiaciuto quanto voi – ha aggiunto – e ci tengo a dirvi che, contrariamente a quanto comunicato ufficialmente sul sito e sui social di Cinecittà World, l’annullamento è assolutamente indipendente dalla mia volontà e da quella del mio management, ma è stato causato dall’inadempienza degli accordi contrattuali degli organizzatori, che così hanno purtroppo reso impossibile la realizzazione del concerto”.

Poco dopo è arrivata la nota della società che, fa sapere, intenterà causa al management dell’artista. “Abbiamo ricevuto ieri sera, senza alcun preavviso e motivazione, via PEC il seguente messaggio dall’organizzatore di Gigi D’Alessio. ‘Gentile Cinecittà World, in riferimento all’evento organizzato in oggetto che doveva tenersi il prossimo 03 settembre 2022 presso Cinecittà World in Roma dalle ore 18:00 alle ore 02:00, si comunica che per problemi tecnici ed economici l’evento è stato rimandato a data da destinarsi; Spiacenti del disguido, sarete contattati per un eventuale incontro tra le parti. Distinti saluti’”, si legge nella nota.