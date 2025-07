Napoli, salta concerto di 50 Cent in Piazza Plebiscito: “Non hanno rispettato gli accordi”

Estate sfortunata per gli eventi musicali in Piazza del Plebiscito, a Napoli: dopo la cancellazione del concerto con Mary J. Blige e John Legend, arriva ora l’ufficialità dell’annullamento dello show di 50 Cent, previsto per martedì 8 luglio.

Napoli, salta anche il concerto di 50 Cent in Piazza Plebiscito: “Organizzatori non hanno rispettato gli accordi”

A confermare la notizia è stato lo stesso rapper statunitense, al secolo Curtis Jackson, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “A tutti i miei fan in Italia – ha scritto – non mi esibirò più a Napoli. Lo show è stato cancellato e tutti coloro che hanno acquistato i biglietti saranno rimborsati”. Nel messaggio rivolto ai fan italiani, l’artista ha spiegato che la decisione è legata a problematiche contrattuali: “Gli organizzatori dell’evento non hanno onorato i termini dell’accordo e non sono stati in grado di proseguire con lo show”.

50 Cent ha comunque voluto rassicurare i suoi fan, dichiarando il proprio affetto per l’Italia e promettendo di tornare quanto prima: “Non provo altro che amore per l’Italia e ho vivamente apprezzato tutto il supporto. Tornerò davvero presto”. Per quanto riguarda i biglietti già acquistati, l’artista ha invitato i fan a rivolgersi ai canali ufficiali VivaTicket e TicketOne per ottenere il rimborso.

L’annuncio

A poche ore dall’annuncio, anche gli organizzatori dell’evento hanno diramato una nota ufficiale in cui parlano di “problemi logistici occorsi negli ultimi giorni” che avrebbero impedito la regolare realizzazione dello spettacolo. “Nell’arco di 48 ore – spiegano – forniremo aggiornamenti in merito a una nuova data e location. Ci scusiamo per il disagio arrecato al pubblico e stiamo lavorando per riorganizzare lo show in città”. La cancellazione del concerto alimenta i dubbi sull’effettiva fattibilità degli eventi estivi in Piazza Plebiscito. A due giorni dalla data prevista per il live di 50 Cent, infatti, non era stato ancora montato alcun palco. Un segnale, questo, che aveva già allarmato i fan e preannunciato l’ennesima delusione.