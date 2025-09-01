Logoteleclubitalia

Allerta meteo gialla in Campania: piogge e temporali dalle 9 alle 23.59 di domani

Ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per la giornata di domani, martedì 2 settembre, dalle ore 9 alle 23.59, su gran parte del territorio regionale. Escluse dall’avviso le sole zone di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, sono previste precipitazioni improvvise e di forte intensità, caratterizzate da rapida evoluzione e incertezza previsionale. Oltre alla pioggia, non si escludono episodi di grandine, fulmini e raffiche di vento.

L’allerta non riguarda soltanto il maltempo in sé, ma soprattutto le possibili conseguenze sul territorio: allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque lungo le strade, caduta massi e frane. Particolare attenzione dovrà essere posta anche al rischio di danni a coperture e strutture esposte al vento e al moto ondoso.

La Protezione Civile ha invitato i Comuni interessati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare i possibili disagi, in linea con i rispettivi piani comunali

