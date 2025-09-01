Ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per la giornata di domani, martedì 2 settembre, dalle ore 9 alle 23.59, su gran parte del territorio regionale. Escluse dall’avviso le sole zone di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Allerta meteo gialla in Campania: piogge e temporali dalle 9 alle 23.59 di domani

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, sono previste precipitazioni improvvise e di forte intensità, caratterizzate da rapida evoluzione e incertezza previsionale. Oltre alla pioggia, non si escludono episodi di grandine, fulmini e raffiche di vento.

L’allerta non riguarda soltanto il maltempo in sé, ma soprattutto le possibili conseguenze sul territorio: allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque lungo le strade, caduta massi e frane. Particolare attenzione dovrà essere posta anche al rischio di danni a coperture e strutture esposte al vento e al moto ondoso.

La Protezione Civile ha invitato i Comuni interessati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare i possibili disagi, in linea con i rispettivi piani comunali