Una nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei ha svegliato nella notte i residenti dell’area flegrea. Il sisma è stato registrato alle ore 4.16 di giovedì 26 novembre 2026 ed è stato avvertito distintamente a Pozzuoli e in diverse zone di Napoli. Secondo i dati dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, l’evento sismico è stato localizzato alle 4.16.36, ora italiana, con una magnitudo Md 2.3.

Terremoto ai Campi Flegrei oggi: epicentro nel golfo di Pozzuoli

A comunicare la notizia è stato anche il Comune di Pozzuoli, sulla base delle informazioni ricevute dall’Osservatorio Vesuviano. L’epicentro del terremoto è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli. La scossa potrebbe essere stata accompagnata da un boato, percepito soprattutto dalla popolazione residente nelle aree più vicine all’epicentro.

Boato nella notte, paura tra i residenti

Numerose le segnalazioni pubblicate sui social network subito dopo il terremoto. Diversi cittadini hanno raccontato di essere stati svegliati improvvisamente da un forte boato, seguito da una vibrazione. La scossa ha destato preoccupazione tra gli abitanti dell’area flegrea, dove l’attività sismica continua a essere oggetto di particolare attenzione.

Campi Flegrei, nessun danno segnalato

Al momento non si registrano danni a persone o cose. L’evento sismico rientra nell’attività dei Campi Flegrei, costantemente monitorata dagli strumenti dell’INGV – Osservatorio Vesuviano. La scossa delle 4.16 è uno degli eventi sismici registrati nell’area flegrea nelle ultime ore. Resta alta l’attenzione dopo la scossa del 1 agosto 2026, la più intensa mai registrata dall’inizio dela crisi bradisismica.