Era uscita di casa nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari, ma a tradirla è stato un incontro inaspettato al supermercato. È accaduto a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove una donna di 47 anni è stata arrestata per evasione dopo essere stata riconosciuta da una carabiniera libera dal servizio.

Boscoreale, carabiniera fuori servizio riconosce la donna al supermercato

La militare, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Boscoreale, stava facendo la spesa quando, tra gli scaffali delle conserve e dei surgelati, ha notato un volto conosciuto.

Si trattava di una 47enne del posto, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari e che, pertanto, avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione.

La carabiniera si è immediatamente avvicinata alla donna, si è qualificata e l’ha bloccata, chiedendo l’intervento dei colleghi della stazione.

Evade dagli arresti domiciliari: 47enne arrestata

Sul posto è intervenuta poco dopo una pattuglia dei carabinieri. La 47enne è stata accompagnata in caserma e arrestata per evasione.

La donna è ora in attesa di giudizio. Una spesa al supermercato che si è conclusa con un arresto, grazie allo spirito di osservazione della militare, intervenuta nonostante fosse libera dal servizio. Per la spesa, invece, bisognerà attendere un altro giorno.