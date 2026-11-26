Partecipa al processo in videocollegamento dal carcere e, poche ore dopo, compare sui social con gli stessi indumenti. Protagonista della vicenda è Anna Nese, 21enne imputata nel processo per l’omicidio di Umberto Catanzaro, il giovane calciatore di 23 anni ferito mortalmente nell’agguato del 15 settembre 2025 nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Napoli, Anna Nese in video su TikTok dal carcere dopo l’udienza: “Al più presto torno in campo”

Il processo a carico della giovane e del 46enne Salvatore Percich è iniziato oggi davanti alla Corte d’Assise di Napoli. Entrambi hanno partecipato all’udienza in videocollegamento.

Nel filmato apparso sui social, la 21enne saluta i suoi interlocutori prima di pronunciare la frase: “Al più presto torno in campo”. Non è escluso che la detenuta fosse stata autorizzata a utilizzare il cellulare e che a pubblicare il video sia stata la persona con cui era in contatto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Anna Nese avrebbe fornito supporto logistico a due dei quattro minorenni coinvolti nella vicenda, anch’essi sotto processo. Nei giorni scorsi, intanto, la madre di Umberto Catanzaro aveva denunciato di aver subito minacce nei pressi del tribunale di Napoli e di aver ricevuto intimidazioni attraverso i social.