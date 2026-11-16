Maltempo, allerta meteo prorogata in Campania fino alle 12 di domani

Il maltempo continua a causare disagi su tutto il territorio della Regione Campania. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha prorogato l’avviso di allerta meteo di livello giallo emanato ieri nella Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) che sarà in vigore dalle 23.59 di oggi, quando terminerà quello di ieri, fino alle 12.00 di domani. Intanto, forti folate di vento continuano a creare disagi su tutto l’hinterland di Napoli.

Prorogata allerta meteo fino alle 12 di domani nella zona 3

“La perturbazione meteorologica che in questi giorni ha interessato la Campania ha determinato un rischio idrogeologico dovuto alle precipitazioni- si legge in un comunicato della Regione Campania- Per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo Gialla sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) anche in assenza di nuovi temporali. Dalle 23.59 di oggi, quando terminerà l’allerta emanata ieri, fino alle 12 di domani, a causa della saturazione dei suoli, saranno possibili ancora fenomeni come ruscellamenti superficiali con trasporto di materiali, caduta massi e frane in virtù della saturazione dei suoli. Particolare attenzione va prestata alla penisola Sorrentino-Amalfitana”.

L’attenzione, si legge sempre nel comunicato, è rivolta soprattutto al rischio idraulico con possibili fenomeni di allagamento, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli localizzate nella Zona 3.

Disagi a Napoli a causa delle raffiche di vento

Ieri a Napoli si sono registrati danni a causa delle forti raffiche di vento nei luoghi di lavoro del centro storico e in via Toledo e la caduta di un albero nei pressi del Maschio Angioino e di uno ad alto fusto nei pressi del marciapiede di via Antonio Dohrn, a ridosso dell’ingresso della Villa Comunale. La tempesta Charles si sta allontanando dall’Italia, ma intanto il vento e la pioggia continuano a causare danni sulla Regione Campania. Le anomali raffiche di vento hanno raggiunto la forza di 115 km/h all’alba di ieri mattina.