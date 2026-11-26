Il giorno dopo la bomba d’acqua che ha colpito l’area nord, Marano fa la conta dei danni. I cittadini devono confrontarsi con voragini, strade chiuse e allagamenti. Problemi per residenti e commercianti, che hanno visto box e locali invasi dall’acqua. Nella parte alta della città si è verificato anche uno smottamento.

Marano, ingenti i danni dopo la bomba d’acqua: box allagati e voragini

Ieri pomeriggio diverse strade del comune in provincia di Napoli, dalla zona collinare al centro cittadino, sono diventate fiumi in piena, costringendo molti automobilisti a fermarsi. E fin dalle prime ore di stamattina, le conseguenze si sono rese subito visibili.

In Via Cupa Castello Scilla, nella parte alta di Marano, si è verificata una frana di fango che ha abbattuto un muro privato della lunghezza di circa quattro metri. Il crollo non ha comportato altre conseguenze.

Allagamenti, voragini e fango in centro

In centro, sul Corso Europa, ai lati della carreggiata si è accumulata una consistente quantità di fanghiglia che non ha consentito ai pedoni di transitare, se non sui marciapiedi. In un’area più defilata, precisamente in Via Tagliamento, diverse attività commerciali hanno lamentato di essere state invase dall’acqua, fatto che ha provocato anche la perdita di merce.

Un gruppo di residenti costretto a svuotare manualmente box allagati

Nella stessa zona, un gruppo di residenti ha trascorso tutta la mattina a prelevare manualmente l’acqua che si è accumulata nell’area dei box, dove avrebbe raggiunto quasi il metro d’altezza, secondo i condomini. Al confine con Calvizzano si è aperta una voragine che ha obbligato le autorità a vietare il transito nella parte finale di Via Francesco Baracca.

La chiusura ha inciso non poca sulla viabilità cittadina, nonostante sia stata alleggerita dall’ordinanza della commissione prefettizia di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. In più luoghi della città si è reso necessario l’intervento dei soccorsi, in particolare dei Vigili urbani.