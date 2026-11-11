Allarme bombe nelle scuole in Italia: terminato il vertice convocato da Meloni

Pare sia terminato il vertice convocato d’urgenza alle 16 dalla premier Meloni a Palazzo Chigi dopo gli allarmi bomba di oggi mercoledì 11 novembre che avrebbero coinvolto, a detta del ministro Giuseppe Valditara, 6300 istituti scolastici italiani. Alla riunione hanno preso parte anche i capi dei dicasteri di Difesa ed Economia Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti, insieme ai rappresentanti dell’intelligence.

Già in mattinata la presidente del Consiglio aveva provato a rassicurare: “Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto”. Prevista inoltre per domani mattina una riunione con le opposizioni.

Question time del ministro Tajani alla Camera

Sul caso è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante il Question Time alla Camera. Secondo il vicepremier, gli allarmi bomba nelle scuole rientrerebbero in una più ampia strategia di guerra ibrida, volta a “creare il caos e a minare la fiducia dei cittadini, se non a interferire nei processi democratici”. Tajani ha ribadito che, al momento, non emergono pericoli concreti, ma ha invitato a mantenere alta l’attenzione.

Il ministro ha inoltre denunciato nuove intimidazioni e attacchi informatici nei suoi confronti, rivelando che la “taglia” sulla sua persona sarebbe stata estesa anche ai familiari, compresi i minori. Da qui l’appello all’unità delle forze politiche contro le minacce alla sicurezza nazionale e la disinformazione.

Allarme bombe anche a Napoli e in provincia

L’allarme, come noto, ha coinvolto anche diversi istituti di Napoli e della Campania. Le minacce, inviate tramite email, segnalavano la presunta presenza di ordigni esplosivi negli edifici scolastici, provocando evacuazioni precauzionali e l’interruzione delle lezioni. Il messaggio diffuso: “Un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza è stato lasciato nel vostro edificio”.

Tra le scuole coinvolte risultano l’ITIS e il De Carlo di Giugliano, il Don Bosco-Verdi di Qualiano, il Don Milani di Caivano e alcuni istituti di Aversa, Marano. Le forze dell’ordine hanno avviato controlli per verificare la presenza di eventuali pericoli e indagini per individuare i responsabili delle email.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha invitato a evitare il panico poiché il rischio concreto sarebbe pressoché inesistente e ha sottolineato la necessità di rafforzare la cybersicurezza. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha invece dichiarato che è “prematuro parlare di regia comune”, precisando che saranno gli investigatori a chiarire l’origine delle minacce.

Più netta la posizione del ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo cui gli episodi potrebbero rientrare in una strategia volta a seminare terrore e preoccupazione, senza escludere l’azione di mitomani.