Allarme bomba negli istituti scolastici, minacce anche a Meloni: Valditara parla di 300 istituti

La nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane coinvolge anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, citata esplicitamente in una delle email minatorie inviate agli istituti. Nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026, il messaggio anonimo ha raggiunto centinaia di scuole, provocando controlli ed evacuazioni precauzionali in diverse città.

La minaccia contro Giorgia Meloni nelle email alle scuole

Nel testo della comunicazione, firmata con lo pseudonimo «Mikhail Andropov», il mittente sostiene di aver collocato un ordigno anche nell’auto del «primo ministro». Si tratta di un’affermazione contenuta nella minaccia, non di un fatto accertato. Le forze dell’ordine stanno lavorando per verificare le segnalazioni e individuare i responsabili.

Il contenuto della mail minatoria inviata agli istituti

Il messaggio, arrivato alle segreterie scolastiche con un avviso di pericolo, si apre con la firma di un sedicente «Mikhail Andropov», che si presenta come leader del cosiddetto «Vilayat di Misoginistan». L’autore scrive: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani».

Nella parte successiva della mail il mittente minaccia di uccidere gli occupanti delle scuole e sostiene, senza alcun riscontro, di aver nascosto all’interno degli edifici un esplosivo azionabile a distanza. Descrive inoltre le conseguenze violente di un’ipotetica detonazione e prospetta aggressioni ai sopravvissuti. Lo stesso testo contiene la dichiarazione, non verificata, di avere collocato un ordigno nel motore dell’automobile del «primo ministro», riferimento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le frasi riportate sono minacce contenute in una comunicazione anonima e non costituiscono una conferma della presenza di bombe. Le autorità stanno effettuando controlli e accertamenti per stabilire origine e attendibilità dei messaggi.

Valditara: circa 300 istituti destinatari delle minacce

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha riferito che il numero delle scuole raggiunte dai messaggi era arrivato a circa 300, precisando che la cifra avrebbe potuto aumentare. Il ministro ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza e sulla necessità di individuare l’origine delle comunicazioni. Le operazioni di controllo negli istituti coinvolti proseguono con il coordinamento delle autorità competenti.

Napoli e provincia tra i territori interessati

Le segnalazioni hanno coinvolto anche Napoli e la Campania. Per la ricostruzione dell’allarme negli istituti del territorio, si può consultare l’articolo di Teleclubitalia sugli allarmi bomba nelle scuole di Napoli e provincia. I numeri e le decisioni relative alle singole scuole devono essere verificati attraverso le comunicazioni delle autorità locali e degli istituti.

Riunione alle 16: nessuna conferma ufficiale al momento

Giorgia Meloni ha convocato una riunione a Palazzo Chigi alle ore 16 per affrontare il tema dell’allarme bomba nelle scuole. Ad annunciarlo la stessa premier in un comunicato diffuso sui suoi canali social. “Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio.