Non più soltanto gli autotrasportatori. La protesta contro il caro carburanti e il caro vita coinvolge anche il mondo della scuola, con gli studenti dell’area nord di Napoli e dell’agro aversano protagonisti di una nuova giornata di mobilitazione. Striscioni, cortei e manifestazioni per le strade delle città, in una contestazione che unisce le rivendicazioni delle giovani generazioni a quelle dei lavoratori del trasporto.

Caro vita e caro carburanti, esplode la protesta degli studenti: cortei e striscioni nell’area nord di Napoli

Tra gli istituti che hanno aderito alla mobilitazione figurano il Carlo Levi di Marano, il Minzoni di Giugliano, l’Ada Negri di Villaricca e diversi istituti scolastici di Aversa e Arzano. Un fronte studentesco che si allarga e che potrebbe registrare ulteriori adesioni nel corso della giornata. A Giugliano è prevista anche una sosta del corteo davanti alla sede del Comune, un passaggio per portare la protesta direttamente davanti alle istituzioni cittadine. Ad Arzano, invece, i ragazzi hanno sfilato alla rotonda, unendosi simbolicamente al blocco degli autotrasportatori presenti sul posto.

Le ragioni della protesta

Al centro della mobilitazione ci sono l’aumento generalizzato dei prezzi, il costo dei carburanti e le difficoltà economiche che stanno pesando sempre di più sulle famiglie. Questioni che gli studenti considerano strettamente legate anche al proprio futuro, al diritto allo studio e alle prospettive occupazionali.

La protesta si inserisce in un clima di crescente tensione sociale che da giorni attraversa il Mezzogiorno. Gli autotrasportatori hanno dato vita a presidi e blocchi in diversi punti strategici della rete stradale e autostradale, dalla Campania alla Calabria, dalla Puglia al Molise, denunciando costi del gasolio ormai insostenibili per le imprese del settore. Nonostante l’apertura di un confronto con il governo e l’annuncio di un pacchetto di interventi da 480 milioni di euro, una parte dei manifestanti ha deciso di proseguire la mobilitazione almeno fino al 27 ottobre, data prevista per un nuovo confronto istituzionale.

Le conseguenze della protesta si sono già fatte sentire anche in Campania: difficoltà negli approvvigionamenti, distributori rimasti senza carburante, lunghe code alle pompe di benzina e ripercussioni sui servizi di trasporto pubblico. Una situazione che ha contribuito ad alimentare il malcontento in un territorio dove migliaia di famiglie fanno quotidianamente i conti con l’aumento delle spese.

Occupazioni studentesche

La novità è proprio l’ingresso sempre più deciso degli studenti nella mobilitazione. Dalle scuole ai cortei cittadini, il disagio economico diventa il punto di incontro tra generazioni e categorie sociali differenti. Non si protesta soltanto per il prezzo del carburante, ma per il peso complessivo dei rincari sui bilanci familiari e per un futuro percepito come sempre più incerto.

Già nei giorni scorsi la contestazione aveva investito numerosi istituti di Napoli, con occupazioni e striscioni contro il caro vita e i tagli all’istruzione pubblica. Anche all’Università Federico II gli studenti avevano organizzato iniziative di protesta contro l’aumento degli affitti e il definanziamento dell’università. Ora la mobilitazione raggiunge con maggiore forza anche l’hinterland settentrionale e l’agro aversano. Da Marano a Villaricca, passando per Giugliano e Aversa, sono i giovani a portare nelle strade un malessere che va ben oltre i cancelli delle scuole.