Doveva essere un incontro chiarificatore, l’ultima occasione per chiudere in modo pacifico una relazione ormai finita. Invece, si è trasformato in un brutale agguato. Come anticipa Cronaca Flegrea, una donna di 46 anni, residente a Pozzuoli, è stata sequestrata e violentemente aggredita in un locale commerciale di Quarto, in provincia di Napoli, dall’ex compagna 22enne e da due amiche di quest’ultima.

Agguato dell’ex in un negozio: 46enne sequestrata e pestata da tre donne a Quarto

Secondo quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri della stazione di Monterusciello, l’incontro era stato concordato dopo settimane di tensioni, litigi social e scambi di messaggi. La relazione, iniziata nell’aprile dell’anno scorso e terminata formalmente sei mesi fa, si era protratta fino a febbraio. La rottura definitiva era stata seguita da un post della 22enne che negava pubblicamente il legame. In risposta, la 46enne aveva condiviso sui social alcune prove della relazione, scatenando la reazione dell’ex.

Attirata nel negozio dove lavora la 22enne con il pretesto di un chiarimento, Anna – questo il nome della vittima – è stata subito colpita con un piatto e poi aggredita a calci e pugni. Le due amiche dell’ex l’avrebbero chiusa all’interno, impedendole di fuggire, partecipando anche loro al violento pestaggio, che sarebbe durato oltre mezz’ora.

“Mi hanno presa per la gola, sbattuta a terra e picchiata in tre”, ha raccontato la donna ai carabinieri. Solo dopo essere riuscita ad aprire una porta di sicurezza, Anna è riuscita a scappare in strada, con il volto insanguinato, chiedendo aiuto ai passanti di via Campana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Le sue ferite sono state giudicate guaribili in dieci giorni, ma le conseguenze psicologiche, ha dichiarato, sono molto più gravi: “Sono distrutta nell’anima e nella mente”.

In un ulteriore dettaglio fornito durante la denuncia, Anna ha riferito che le sarebbe stato detto di stare lontana dalla sua ex perché “amica di un boss di Secondigliano”. Anche le tre presunte aggreditrici si sono successivamente presentate in ospedale: una di loro avrebbe riportato ferite a una mano.

Le indagini dei carabinieri sono in corso. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione l’accaduto e accertare le responsabilità penali delle coinvolte.