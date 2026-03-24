Proseguono i servizi straordinari di controllo nella Terra dei Fuochi, con il supporto sempre più determinante della Control Room istituita presso il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania. Negli ultimi tre giorni i carabinieri hanno effettuato tre arresti per reati legati alla combustione illecita di rifiuti.

Giugliano, tre arresti in tre giorni: decisiva la Control Room nella lotta alla Terra dei Fuochi

Nella serata di ieri i militari della Squadra Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania hanno arrestato un 45enne di origine nigeriana e una 41enne italiana. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione della Control Room che ha individuato due distinti roghi in via Vicinale Trenga, a Giugliano in Campania. Le fiamme, alimentate da rifiuti di vario tipo tra cui arredi, pneumatici, plastica e componenti elettronici, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale dell’Esercito Italiano già presente nell’area. I due responsabili – un uomo e una donna – sono stati rintracciati poco dopo: l’uomo aveva tentato di nascondersi in una cantina di uno stabile al civico 3/B ed è stato trovato in possesso di un accendigas ritenuto utilizzato per appiccare l’incendio. Dagli accertamenti è emerso che i rifiuti incendiati provenivano da un’abitazione in uso alla donna. Entrambi sono stati arrestati e sono in attesa di giudizio, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Altro arresto sabato scorso

Un ulteriore arresto risale a sabato scorso. Anche in questo caso la segnalazione è partita dalla Control Room, che ha individuato un uomo intento a bruciare rifiuti lungo via Ex Alleati 32, sempre nel territorio di Giugliano. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo si era già allontanato. Le successive indagini condotte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, attraverso l’analisi delle immagini, hanno permesso di identificare il responsabile: si tratta di un 70enne del posto, arrestato in flagranza differita.