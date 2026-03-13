Momenti di tensione nella serata di ieri ad Arzano, dove un normale posto di controllo dei carabinieri si è trasformato in una violenta aggressione ai danni dei militari. Il bilancio finale è di cinque persone arrestate, tra cui una giovane coppia e tre membri della famiglia della ragazza.

Arzano, picchiano i carabinieri durante un controllo: arrestati una 23enne, un 28enne e tre familiari

Tutto è iniziato intorno alle 20 in via Napoli, quando una pattuglia dell’Arma ha fermato una Fiat Panda per un controllo di routine. A bordo dell’auto viaggiavano una 23enne di Arzano e un 28enne di Melito. I due hanno consegnato i documenti ai militari e le verifiche sono iniziate senza particolari tensioni.

Durante le operazioni, però, i carabinieri hanno notato un movimento sospetto: il 28enne ha gettato a terra un contenitore di plastica di quelli presenti negli ovetti Kinder. Un militare si è subito avvicinato per recuperarlo, accorgendosi che all’interno c’era una piccola quantità di hashish.

È stato proprio in quel momento che la situazione è degenerata. L’uomo ha aggredito il carabiniere con diversi pugni al volto, mentre l’altro militare interveniva per bloccarlo. Anche la 23enne ha preso parte all’aggressione: ha colpito il carabiniere infilando un dito nell’occhio. Subito dopo i due sono risaliti in auto e si sono dati alla fuga.

Le ricerche

Le ricerche dei militari sono scattate immediatamente e hanno portato a una perquisizione nell’abitazione della giovane ad Arzano. All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno trovato 72 grammi di hashish, 320 euro in contanti e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga. In casa erano presenti anche il padre, la madre e il fratello della 23enne. Tutti e tre sono stati arrestati insieme alla ragazza con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Per la 23enne si aggiungono anche i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il 28enne, invece, si è presentato intorno alle 2 di notte nella caserma dei carabinieri di Arzano. Anche lì avrebbe dato in escandescenze: prima ha minacciato i militari, poi li ha aggrediti, venendo infine arrestato. I due carabinieri rimasti feriti durante l’intervento sono stati trasportati dal personale del 118 all’ospedale di Frattamaggiore. Dopo le cure sono stati dimessi all’alba con prognosi rispettivamente di 20 e 6 giorni.