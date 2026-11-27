Una voragine in via Mozzillo, ad Afragola, si è aperta in queste ore. A provocare il cedimento molto probabilmente la forte ondata di maltempo che ha colpito l’area nord tra il 25 e il 27 novembre.

Voragine in via Mozzillo ad Afragola: cosa sappiamo

La segnalazione riguarda via Mozzillo. Sul posto si sono precipitati Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Presenti anche i tecnici del Comune per gli accertamenti statici sugli edifici interessati. Al momento sarebbero già diverse le famiglie evacuate. L’episodio è stato segnalato anche al parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Dal filmato si vede un’enorme cavità circolare sprofondata proprio sotto l’ingresso dell’immobile, con il portone e il muro perimetrale sospesi nel vuoto.

Le verifiche sulla sicurezza della strada

Per ricostruire l’accaduto saranno necessari chiarimenti sulle condizioni del manto stradale e sugli eventuali sopralluoghi degli uffici competenti. Si attendono comunicazioni ufficiali sulla viabilità. Ad Afragola si sono già verificati in passato episodi di cedimento del suolo, distinti da quello oggi segnalato: nel 2023 Teleclub Italia aveva raccontato la voragine in piazza Gianturco e lo sgombero di sette famiglie.