Tragedia sfiorata ad Afragola, in provincia di Napoli, dove si è aperta una voragine in piazza Gianturco nel pomeriggio di ieri, domenica 21 maggio.

Afragola, si apre enorme voragine in piazza Gianturco: 7 famiglie sgomberate

La strada ha ceduto davanti ad una palazzina, intorno alle 16 e 30. Si tratta del cortile interno di un edificio diposto a corte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno eseguito i primi rilievi e messo in sicurezza l’area.

Secondo accertamenti, l’enorme buca è stimata a una profondità di circa venti metri per una larghezza di circa sette metri. Un’auto è quasi stata inghiottita nella voragine ma per fortuna non vi è rimasta incastrata.

Nel frattempo sette nuclei familiari sono stati sgomberati per sicurezza e per consentire tutte le verifiche di staticità della zona. Al momento non si sa ancora con certezza cosa abbia fatto sprofondare il manto stradale, tuttavia si ipotizzano una possibile perdita d’acqua sotterranea e anche l’intensità delle piogge di questi ultimi giorni alla base del cedimento.