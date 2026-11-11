Afragola, atti osceni vicino all’Ikea: altri tre uomini denunciati dalla Polizia Locale

Nuove denunce ad Afragola per atti osceni in luogo pubblico nelle aree vicine al centro commerciale. Tre uomini sono stati sorpresi, secondo quanto riferisce la Polizia Locale, mentre compivano atti osceni nello spazio antistante una paninoteca della zona. Al termine degli accertamenti sono stati identificati e denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Tre uomini denunciati vicino alla paninoteca

L’intervento è stato reso noto attraverso un comunicato della Polizia Locale di Afragola. Gli agenti, impegnati nei controlli nelle aree adiacenti al centro commerciale, hanno notato un gruppo di persone appartate dietro alcuni veicoli, nei pressi di una paninoteca frequentata anche da famiglie con bambini.

Secondo la ricostruzione del comando, i successivi accertamenti avrebbero permesso di sorprendere tre uomini mentre compivano atti osceni in un luogo accessibile al pubblico. Dopo l’identificazione e gli adempimenti di rito, per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà. Le contestazioni riportate dalla Polizia Locale riguardano atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza.

Controlli rafforzati della Polizia Locale di Afragola

Le attività di monitoraggio sono state intensificate su disposizione del comandante, colonnello Antonio Piricelli. Per sorvegliare le aree segnalate, il comando ha impiegato anche agenti in abiti civili. Secondo quanto comunicato, i controlli si concentrano nei punti in cui vengono segnalati incontri e comportamenti che possono configurare violazioni di legge, anche in prossimità di attività commerciali e passaggi frequentati dai cittadini.

I precedenti nell’area del centro commerciale

Non si tratta del primo intervento nella zona. Teleclubitalia aveva già raccontato le sei denunce scattate a maggio nel parcheggio vicino all’Ikea e, successivamente, altre due denunce in seguito ai controlli della Polizia Locale. A giugno erano stati segnalati ulteriori interventi per episodi analoghi. La nuova operazione conferma l’attenzione della Polizia Locale verso la sicurezza e il rispetto delle regole negli spazi pubblici della zona commerciale di Afragola.