Proseguono gli interventi di messa in sicurezza in via Angelo Mozzillo, nel cuore del centro storico di Afragola, dove nei giorni scorsi l’apertura di una voragine ha provocato il parziale crollo di un edificio e costretto circa 70 persone a lasciare le proprie abitazioni. A fare il punto della situazione, ai microfoni di Teleclub, è stato il sindaco Gennaro Giustino.

Afragola, voragine quasi riempita: lunedì nuovi accertamenti, assistenza agli sfollati

“La voragine è stata quasi completamente riempita con una colata di cemento. Ora bisogna aspettare che si assesti, per poi procedere con la messa in sicurezza del fabbricato”, ha spiegato il primo cittadino.

La giornata di lunedì 30 novembre sarà importante per definire i prossimi interventi sullo stabile interessato dal cedimento. “Lunedì, insieme alla proprietà, capiremo quali strategie mettere in campo per la messa in sicurezza dell’immobile”, ha aggiunto Giustino.

Assistenza agli sfollati e ripristino delle utenze

Il sindaco ha fornito rassicurazioni anche sul fronte dell’assistenza alle famiglie sgomberate, preoccupate nei giorni scorsi per la durata delle sistemazioni alberghiere predisposte dall’amministrazione comunale.

“Gli sfollati saranno ospitati a nostre spese presso strutture ricettive o da parenti, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza nella zona”, ha assicurato il primo cittadino.

Resta da risolvere anche la questione delle forniture di acqua e gas, sospese a seguito del cedimento. “Se lunedì i tecnici ci daranno l’ok, provvederemo subito a riattivarle”, ha precisato Giustino. Si attendono dunque gli esiti dei prossimi accertamenti per avere un quadro più chiaro sui tempi di rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni.