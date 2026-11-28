Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza di Acerra-Afragola. Sarebbero state identificate le due vittime del violento schianto: si tratterebbe di Vincenzo Ricci, 50 anni, e Teresa Fabozzi, 48 anni, entrambi medici oncologi della provincia di Caserta.

Incidente sull’A1 ad Afragola, le due vittime sono un uomo di 50 anni e una donna di 48

Come riportato da Il Mattino, le due vittime erano professionisti stimati nel mondo della sanità. Ricci era un apprezzato medico oncologo, mentre Teresa Fabozzi prestava servizio da circa un anno come oncologa presso l’Ospedale del Mare di Napoli. I due viaggiavano a bordo della stessa automobile, condotta dal 50enne, quando si è verificato il violento scontro con un’altra vettura.

La dinamica dello schianto e l’auto in fiamme

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Stradale, riportata dal quotidiano, Vincenzo Ricci sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo in seguito alla collisione, perdendo la vita nell’impatto con l’asfalto.

La dottoressa Fabozzi sarebbe invece rimasta vittima dell’incendio divampato a bordo della vettura dopo lo schianto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco, per i due medici non c’è stato nulla da fare.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per i due occupanti non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. Non è ancora chiaro se a causare la morte delle vittima siano state le ustioni o lo schianto con l’altra vettura.

Ferito un 20enne di Cardito: ha riportato lesioni alle gambe

Ulteriori dettagli emergono anche sulle condizioni del conducente dell’altra vettura coinvolta nello schianto. Si tratterebbe di un 20enne di Cardito, in provincia di Napoli. Il giovane ha riportato lesioni alle gambe ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso.

Lo schianto, come già riportato, si è verificato intorno alle 2 di notte, al chilometro 750 dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’A16 e lo svincolo di Acerra-Afragola, in direzione Roma.

Indagini sulla dinamica del tragico incidente

Gli agenti della Polizia stradale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità. La circolazione autostradale, dopo i disagi registrati nelle prime ore del mattino, è tornata regolare poco prima delle 8:45.