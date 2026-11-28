Pesante battuta d’arresto per il Giugliano, che cade tra le mura amiche contro il Team Altamura. I gialloblù incassano un netto 0-4 allo stadio Alberto De Cristofaro davanti ai propri tifosi nella gara valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C, rimediando la terza sconfitta consecutiva in campionato.

Pomeriggio amaro per il Giugliano, i gialloblu crollano: l’Altamura vince 0-4

Un pomeriggio da dimenticare per gli uomini di Massimo Agovino, chiamati a riscattarsi dopo le sconfitte maturate contro Savoia e Picerno. A sbloccare il risultato in favore dei pugliesi è un autogol di Stefano Greco al 43′, a pochi minuti dall’intervallo.

Nella ripresa gli ospiti dilagano: al 52′ arriva il raddoppio firmato da Miloš Bočić, mentre al 66′ è Nicola Dipinto a siglare la rete dello 0-3. Al 74′ ancora Bočić firma la doppietta personale e il definitivo 0-4.

Il Giugliano resta fermo a quota 16 punti in classifica, mentre il Team Altamura sale a 20, portandosi a quattro lunghezze di distanza dai tigrotti. A preoccupare è soprattutto il rendimento del reparto difensivo della formazione campana, che ha incassato 11 reti nelle ultime tre partite.

Giugliano in zona playout, prossimo impegno contro il Monopoli

Dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Casertana e Crotone, la formazione gialloblù è ripiombata in un periodo di difficoltà. La situazione in classifica resta delicata e impone un cambio di passo per allontanarsi dalla zona playout.

I tigrotti saranno chiamati a reagire nel prossimo turno di campionato, quando affronteranno il Monopoli in trasferta, lunedì 7 dicembre. Un appuntamento importante per interrompere la striscia negativa e ritrovare punti e fiducia.