Una voragine nel cuore del centro storico di Afragola, in via Angelo Mozzillo, dove si è verificato il parziale crollo di un edificio. Settanta le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Veri e propri attimi di paura al momento del crollo. L’edificio di due piani è franato a seguito di infiltrazioni d’acqua. Ora sono previsti controlli lungo tutta la strada per verificare le condizioni delle tubature e scongiurare ulteriori cedimenti.

Per le famiglie sfollate il Comune ha predisposto una sistemazione in albergo, ma soltanto per tre giorni. Una soluzione temporanea che preoccupa gli sgomberati. Intanto, in tutta via Angelo Mozzillo manca anche l’acqua, aggravando ulteriormente i disagi di un’intera comunità.