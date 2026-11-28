Acquistavano e vendevano oggetti preziosi attraverso i social network senza disporre delle necessarie autorizzazioni. La Polizia ha scoperto un compro oro abusivo nel cuore di Napoli, nel Borgo Orefici, denunciando un 38enne, attivo nel settore delle vendite online di chincaglieria, e una 18enne, sua collaboratrice.

Napoli, scoperto compro oro abusivo al Borgo Orefici: due denunciati

I due sono stati denunciati per ricettazione, esercizio abusivo dell’attività di compro oro e violazione del provvedimento emesso dal Questore di Napoli, che disponeva l’immediata cessazione dell’attività non autorizzata di vendita di oggetti preziosi.

Le indagini, condotte dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, hanno consentito di accertare che il 38enne, attraverso diversi profili social, esercitava un’attività di acquisto e vendita di preziosi online, pur essendo sprovvisto della relativa autorizzazione.

Sequestrati un chilo di gioielli in oro e oltre 6mila euro

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso ai poliziotti di individuare il locale utilizzato dai due nello storico rione Borgo Orefici. Durante il controllo, gli agenti hanno sorpreso il 38enne e la 18enne mentre erano intenti a svolgere l’attività abusiva.

All’interno del locale sono stati rinvenuti collane, anelli e bracciali in oro, per un peso complessivo di circa un chilogrammo, oltre a 6535 euro in contanti e materiale utilizzato per verificare l’autenticità del metallo prezioso, tra cui acidi, calamite e pietre di paragone. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, così come il locale in cui veniva esercitata l’attività. Per i due è scattata la denuncia.

L’episodio è avvenuto nello storico rione medievale famoso per la concentrazione di botteghe artigiane di oreficeria. Proprio agli inizi di novembre si è verificata una rapina ai danni di una gioielleria, dove due malviventi entrarono armati e riuscirono a effettuare il colpo, dandosi poi alla macchia.