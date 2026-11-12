Afragola, bomba carta esplode davanti a un autonoleggio: paura nella notte

Paura nella notte ad Afragola, in provincia di Napoli, dove una bomba carta è esplosa davanti a un autonoleggio situato in via Giovanni Verga, al civico 33. Un episodio sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili.

Bomba carta ad Afragola, esplosione davanti a un autonoleggio

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, ignoti avrebbero posizionato e fatto esplodere un ordigno artigianale davanti al cancello pedonale dell’attività commerciale, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Casoria, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Indagini dei carabinieri per identificare i responsabili

Resta da chiarire il movente dell’esplosione e se l’episodio possa essere collegato a un eventuale atto intimidatorio nei confronti dell’attività commerciale. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi confermati che consentano di stabilire la natura del gesto. Le indagini sono in corso per risalire all’identità delle persone che hanno fatto esplodere la bomba carta e ricostruire le fasi dell’accaduto.