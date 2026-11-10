Afragola, rissa tra vicini per il parcheggio condominiale: quattro feriti, uno è minorenne

Una lite per il parcheggio condominiale degenera in una rissa tra familiari ad Afragola. Quattro persone sono rimaste ferite e si sono presentate all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Nessuno è in pericolo di vita.

La lite per il parcheggio e l’intervento dei parenti

Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, tutto sarebbe cominciato alcune ore prima in un condominio di via Guido Dorso, ad Afragola, dove due donne, vicine di casa, avrebbero avuto una discussione per questioni legate al parcheggio. La tensione sarebbe poi aumentata con l’intervento di diversi familiari delle due donne, fino a trasformarsi in uno scontro tra i due gruppi.

Quattro feriti trasportati in ospedale a Frattamaggiore

Nella notte i Carabinieri della stazione di Afragola sono intervenuti presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove si erano presentati quattro parenti di una delle due donne coinvolte. Il più giovane, 17 anni, ha ricevuto una prognosi di due giorni. Un 25enne ha riportato una ferita da taglio alla spalla sinistra, medicata con due punti di sutura. Un 22enne ha subito un trauma cranico e si trova in osservazione. Più numerose le lesioni riportate dal 43enne, che presenta cinque ferite da taglio tra spalle e braccia. Nessuno dei quattro feriti risulta in pericolo di vita.

Indagini dei Carabinieri sulla rissa ad Afragola

I militari dell’Arma stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti, il ruolo delle persone presenti e le responsabilità individuali. Al momento non sono stati comunicati provvedimenti a carico dei partecipanti. Non si tratta del primo episodio di violenza legato a contrasti tra residenti raccontato ad Afragola: in passato Teleclubitalia ha seguito anche un diverso procedimento giudiziario nato da una lite condominiale.