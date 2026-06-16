Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia Locale dopo essere stati sorpresi mentre compivano atti osceni in luogo pubblico nell’area antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea, a pochi passi dal cimitero comunale.

Afragola, due uomini sorpresi a compiere atti osceni nel piazzale: scattano le denunce

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli disposti dal dirigente comandante della Polizia Locale, colonnello Antonio Piricelli, che da tempo ha intensificato il monitoraggio della zona, segnalata come luogo di frequenti incontri tra uomini. Per l’attività di vigilanza sono stati impiegati anche agenti in borghese, appostati nell’area per osservare e documentare quanto accade.

Durante uno dei servizi di controllo, gli agenti hanno colto in flagranza i due uomini mentre erano intenti a masturbarsi in pieno giorno e alla presenza di passanti. I due sono stati immediatamente fermati, identificati e invitati a interrompere il comportamento contestato.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e comportamenti contrari alla pubblica decenza. Secondo quanto riferito dal comando della Polizia Locale, l’area continua a registrare un costante afflusso di persone che, dopo brevi contatti e scambi di segnali, si appartano nel piazzale. Una situazione che ha spinto l’amministrazione a rafforzare i controlli, considerata anche la vicinanza a luoghi frequentati quotidianamente da cittadini, famiglie e visitatori del centro commerciale e del cimitero.