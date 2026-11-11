Una serata di divertimento trasformata in una notte di violenza nel cuore del centro storico di Aversa. Un giovane lavoratore di 21 anni è rimasto ferito durante un’aggressione avvenuta nel fine settimana in via Seggio, uno dei principali punti di ritrovo della movida cittadina. A riportare l’episodio è il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli in un post sui social.

Aversa, notte di sangue in via Seggio: giovane ferito con un vetro per difendere un amico

Il ragazzo, uno studente che durante i weekend lavora come cameriere, sarebbe intervenuto per soccorrere un amico aggredito da un gruppo di persone, finendo a sua volta vittima della violenza. Un pezzo di vetro gli avrebbe provocato una profonda ferita alla gamba, rendendo necessario il trasporto al pronto soccorso.

Secondo la ricostruzione contenuta nella segnalazione inviata al parlamentare, la violenza sarebbe scoppiata quando alcuni soggetti, presentatisi con atteggiamenti intimidatori e sostenendo di avere legami con ambienti criminali locali, avrebbero iniziato a minacciare un gruppo di giovani americani in servizio presso la vicina base NATO di Gricignano d’Aversa.

Di fronte alla scena, un ragazzo sarebbe intervenuto per difendere i giovani presi di mira, scatenando la reazione degli aggressori. Il giovane sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo composto da circa sette-otto persone. A quel punto, l’amico, uno studente di 21 anni che lavora come cameriere nei fine settimana, avrebbe tentato di fermare l’aggressione e allontanare i violenti. Un intervento che gli è costato il ferimento.

Sette giorni di prognosi

Nel tentativo di sottrarre l’amico al pestaggio, il 21enne sarebbe stato raggiunto da un pezzo di vetro che gli ha provocato una ferita tra la caviglia e il polpaccio. Il giovane è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove i sanitari gli hanno diagnosticato ferite lacero-contuse e una contusione facciale.

La prognosi riportata nella documentazione medica trasmessa al parlamentare è di sette giorni. Una vicenda che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree della movida e sui rischi legati agli episodi di violenza che coinvolgono gruppi di giovani durante le serate del fine settimana.

Borrelli: “Questa volta non ci è scappato il morto per puro caso”

Sull’accaduto è intervenuto duramente il deputato Francesco Emilio Borrelli, insieme a Francesco Mincione, rappresentante territoriale di Europa Verde. “Ci troviamo di fronte a una scena identica a tante altre già viste e denunciate più e più volte: questa volta non ci è scappato il morto per puro caso”, dichiarano.

Borrelli e Mincione chiedono un rafforzamento dei controlli nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne. “I luoghi della movida vanno presidiati in maniera fissa e rigorosa dalle forze dell’ordine, garantendo sicurezza reale e immediata ai residenti e agli avventori”. Tra le misure sollecitate, l’applicazione del Daspo urbano nei casi previsti dalla legge e sanzioni severe per i responsabili di aggressioni.