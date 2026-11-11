La cultura come motore di cambiamento, la scuola come luogo in cui coltivare il futuro, i giovani come protagonisti della rinascita della città. Sono questi i pilastri sui quali l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Dominique Pellecchia intende (ri)costruire il futuro di Melito di Napoli.

Melito, Baricco mantiene la promessa: domani incontro con gli studenti

Nasce da questa visione “La Cultura trasforma la Città”, il progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura che sarà presentato domani, giovedì 12 novembre, alle ore 11:00, presso l’Aula consiliare di Via Salvatore Di Giacomo, in occasione dell’incontro tra gli studenti del Liceo “Immanuel Kant” e lo scrittore Alessandro Baricco.

Un appuntamento che nasce da una promessa fatta lo scorso settembre e che oggi diventa realtà. In occasione della rappresentazione di Una Traviata da cortile, portata in scena da Baricco negli stabilimenti industriali della Kimbo, la Sindaca Pellecchia e l’Assessore alla Cultura Raffaele Caiazza, presenti su invito del patron dell’azienda Mario Rubino, incontrarono il poliedrico scrittore invitandolo a tornare a Melito per dialogare con i giovani della città.

Un invito che Baricco accolse con entusiasmo e che, nonostante i numerosi impegni professionali, ha voluto onorare, chiedendo soltanto che non si trattasse di una manifestazione formale, ma di una conversazione autentica e senza filtri con gli studenti.

Proprio quella Traviata da cortile ha ispirato il progetto dell’Amministrazione: se la cultura può trasformare per due sere uno stabilimento industriale in un teatro, perché non provare a immaginare come possa trasformare anche gli altri luoghi della città?

“La Cultura trasforma la CXittà” coinvolgerà gli studenti melitesi in un percorso creativo, invitandoli a individuare spazi del territorio e a immaginarne una nuova vita attraverso teatro, musica, letteratura, arte e altre forme espressive. Le proposte saranno successivamente presentate alla città, con l’obiettivo di realizzarne almeno una, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili. Ad Alessandro Baricco, ispiratore dell’iniziativa, sarà proposto un ruolo di testimonial del progetto e di presidente onorario della giuria.

«Cultura, Scuola e Giovani sono i pilastri sui quali vogliamo costruire il futuro di Melito», dichiara la Sindaca Dominique Pellecchia. «Una città non cambia soltanto attraverso le opere pubbliche, ma anche investendo sulle persone, sulle loro capacità e sulle loro aspirazioni. Vogliamo che i nostri ragazzi tornino a sentirsi protagonisti della propria comunità, imparando a guardarla non soltanto per ciò che è, ma soprattutto per ciò che potrebbe diventare».

«A settembre chiedemmo a Baricco di non limitarsi a passare da Melito, ma di lasciare qualcosa a Melito. Non una targa, non una fotografia istituzionale, ma un pensiero per i nostri ragazzi», ricorda l’Assessore alla Cultura Raffaele Caiazza. «La sensibilità con cui ha mantenuto quella promessa ci riempie di gratitudine. Da quell’incontro è nata una sfida: chiedere ai giovani di immaginare una Melito diversa, più bella e più viva, provando poi a trasformare almeno una delle loro idee in realtà. Perché il luogo dal quale provieni non deve mai stabilire la misura di ciò che puoi immaginare».

L’incontro di domani, che coinvolgerà circa 200 studenti, sarà dunque un dialogo libero e informale sui temi della bellezza, della creatività, delle opportunità e del futuro. Non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che mette l’immaginazione dei giovani al servizio della città.

Comunicato stampa

Comune di Melito di Napoli Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura