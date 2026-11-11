Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto il 21 febbraio 2026 a seguito di un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025. Nei prossimi giorni saranno ascoltati in Procura a Napoli due sanitari dell’ospedale di Bolzano, una coordinatrice e un operatore socio-sanitario, entrambi iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto.

Morte del piccolo Domenico: indagati due sanitari dell’ospedale di Bolzano

Sale così a nove il numero dei sanitari coinvolti nell’indagine. Al centro degli accertamenti, come noto, c’è il trasporto del cuore prelevato a Bolzano dall’équipe napoletana. L’organo sarebbe stato conservato in un contenitore ritenuto non conforme alle linee guida, con l’aggiunta di ghiaccio secco fornito dalla struttura altoatesina. Le temperature estremamente basse avrebbero danneggiato irreparabilmente il cuore, poi comunque impiantato al bambino.

Intanto l’inchiesta prosegue. In tribunale sono previsti l’esame e il controesame dei consulenti nell’ambito dell’incidente probatorio disposto dal gip Mariano Sorrentino, relativo al cuore malato di Domenico e a quello del donatore.