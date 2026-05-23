Atti osceni vicino all’Ikea di Afragola: blitz della Polizia Locale, altre due denunce nel parcheggio hot

Continuano senza sosta i controlli della Polizia Locale di Afragola nell’area antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea e nelle vicinanze del cimitero comunale, zona diventata negli ultimi tempi punto di ritrovo per incontri tra uomini in pieno giorno. Le operazioni sono coordinate dal dirigente comandante della Polizia Locale, colonnello Antonio Piricelli, che nelle ultime settimane ha intensificato le attività di monitoraggio dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini.

Agenti in borghese per monitorare la zona

Secondo quanto emerso dai controlli, l’area interessata sarebbe caratterizzata da un continuo via vai di persone che, dopo primi approcci e contatti visivi, si appartano in uno spazio delimitato da una sbarra ai confini con l’autostrada. Si tratta di una zona molto frequentata, a pochi passi dal parcheggio del centro commerciale Ikea e dal cimitero comunale, dove transitano quotidianamente famiglie, donne e bambini. Per questo motivo il comandante Piricelli ha disposto specifici servizi con agenti in borghese per contrastare il fenomeno e identificare i responsabili di comportamenti ritenuti contrari alla pubblica decenza.

Due persone denunciate in flagranza

Durante le ultime attività di controllo, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato altre due persone, entrambe di sesso maschile, colte in flagranza mentre compivano atti osceni in luogo pubblico. I due sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria con le accuse di atti osceni e comportamenti contrari alla pubblica decenza.