Afragola, rubano furgone dal cantiere della metro: inseguimento e arresto della Polizia Locale

Momenti di tensione ad Afragola, dove gli agenti della Polizia Locale, diretti dal comandante, colonnello Antonio Piricelli, hanno arrestato un uomo con numerosi precedenti penali, accusato del furto di un autocarro utilizzato da una ditta impegnata nei lavori della metropolitana.

Afragola, rubano un camion dal cantiere della metro: inseguimento e arresto della Polizia Locale

L’episodio si è verificato durante le attività quotidiane di controllo del territorio. Una pattuglia, impegnata nel servizio di vigilanza scolastica in via Roma, è stata avvicinata da un dipendente dell’impresa che sta eseguendo i lavori della Linea 10. L’operaio ha raccontato di essere sceso momentaneamente dal furgone per aprire il cantiere e di aver scoperto, dopo pochissimi minuti, che il mezzo era scomparso. Immediata la reazione degli agenti, che hanno avviato le ricerche, allertando la centrale operativa e informando il comandante Piricelli, che ha assunto il coordinamento delle attività.

Il mezzo pesante è stato individuato poco dopo nella zona di via Milano. La pattuglia si è quindi messa sulle tracce del veicolo, intercettandolo in via Calvanese, all’incrocio con via Vittorio Imbriani, nei pressi di una farmacia. A bordo si trovavano due persone che, alla vista degli agenti e all’intimazione dell’alt, hanno tentato di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento lungo le strade cittadine. I due hanno percorso contromano un tratto di via Calvanese, per circa 30 metri, prima di svoltare in via Torino. Raggiunti dalla pattuglia, hanno abbandonato l’autocarro e sono fuggiti a piedi in direzioni opposte.

Caccia al complice

Gli agenti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento dell’uomo sceso dal lato passeggero, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo dopo circa 500 metri di corsa. Sul posto sono intervenute in supporto altre due pattuglie della Polizia Locale, insieme al comandante Antonio Piricelli. L’uomo fermato, risultato gravato da numerosi precedenti penali, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale per gli accertamenti di rito e successivamente tratto in arresto in flagranza con l’accusa di furto. Caccia al complice.