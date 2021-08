Violento scontro tra uno scooter e un monopattino, un morto e due feriti gravi. É tragico il bilancio dell’incidente avvenuto la notte scorsa a Firenze. Per cause ancora da accertare, un maxi scooter ha centrato in pieno un monopattino guidato da un 27enne srilankese che è deceduto sul colpo.

Incidente mortale

Il giovane dopo il violento impatto avrebbe sbattuto violentemente sul marciapiede, inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorritori del 118 giunti sul luogo dell’incidete, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del maxi scooter, invece, avrebbe perso il controllo e i due in sella avrebbero strisciato sull’asfalto per decine di metri; dopo le prime cure sul posto sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per politrauma.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.