Paura nella notte lungo la Strada Statale 145 Sorrentina, al chilometro 10+91, dove un violento incidente ha coinvolto uno scooter e un autocarro. Lo scontro frontale, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolto un ragazzo di 21 anni del posto, che viaggiava a bordo del ciclomotore.

Vico Equense. Scontro frontale tra scooter e autocarro sulla SS145: ferito un 21enne

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118, che hanno trasferito il giovane in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli. Il 21enne ha riportato la frattura di entrambi i polsi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità. Nell’immediato, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.