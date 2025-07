Due persone anziane sono state investite da uno scooter mentre attraversavano la strada in via Salvator Rosa. È accaduto ieri, domenica 6 luglio, verso mezzogiorno.

Napoli, coppia di anziani investita da scooter pirata: entrambi in gravi condizioni

L’urto è stato particolarmente violento: la donna ha subito diverse fratture, mentre l’uomo ha battuto la testa ed è svenuto a causa di un trauma cranico. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale, in codice rosso. Il conducente dello scooter, invece, si è dato alla fuga ed è attualmente irreperibile.

La Polizia Municipale ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. L’episodio riaccende l’attenzione sulla questione della sicurezza stradale lungo via Salvator Rosa, una delle principali arterie cittadine, spesso congestionata in entrambe le direzioni.