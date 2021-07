Non ce l’ha fatta Marco Rocco, il 24enne coinvolto nel terribile incidente avvenuto in via Artiaco, a Pozzuoli. A darne notizia è Cronaca Flegrea. Il ragazzo è deceduto stamattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Grazie, dove era ricoverato da sei giorni.

Pozzuoli, schianto tra auto e moto: Marco muore a 24 anni dopo 6 giorni di agonia

L’incidente nel quale è rimasto coinvolto il 24enne si è verificato domenica scorsa, in via Artiaco. Marco Rocco era in sella alla sua moto quando ha impattato contro un fuoristrada alla cui guida c’era un militare americano.

Violento lo schianto tra i due veicoli. Nell’urto il giovane è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sul selciato. Fin da subito le sue condizioni sono apparse critiche ai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul luogo del sinistro stradale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e i Carabinieri del reparto radiomobile, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Dopo il decesso del ragazzo, riporta Cronaca Flegrea, è scattata l’accusa di omicidio stradale per il militare americano che era alla guida dell’auto. Sia il fuoristrada che la moto sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. La salma è stata sequestrata dal pubblico ministero di turno e trasferita presso il centro di medicina legale del Policlinico di Napoli. Nelle prossime 48 ore sarà effettuata l’autopsia sul corpo del ragazzo.