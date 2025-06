Un violentissimo scontro tra una moto e una jeep è costato la vita, nella serata di martedì 17 giugno, a Guido Giovanni Marro, agente della polizia penitenziaria di soli 31 anni. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada provinciale 662, nel tratto che da Savigliano conduce a Marene, in provincia di Cuneo.

Lutto nell’avellinese, Guido muore a 31 anni dopo schianto in moto

Secondo una prima ricostruzione, Marro era in sella alla sua Kawasaki quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un fuoristrada. L’impatto è stato devastante: il 31enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, finendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione.

Originario di Cervinara, in provincia di Avellino, Marro si era trasferito da tempo a Saluzzo, dove prestava servizio presso la Casa Circondariale locale. Era molto conosciuto e stimato sia tra i colleghi sia nella sua comunità d’origine, profondamente scossa dalla notizia della sua tragica scomparsa. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Savigliano, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.