Domenica Live chiuderà i battenti nella prossima stagione. Lo storico programma di Barbara d’Urso nell’ultimo anno non ha ottenuto i risultati sperati e questo ha fatto sì che non venisse confermato per la prossima stagione.

A partire dal prossimo mese di settembre, Canale 5 sarebbe pronta a puntare su un programma completamente differente, incentrato soprattutto sull’intrattenimento. Al posto della partenopea Barbara D’Urso, secondo alcune indiscrezioni, la domenica pomeriggio avrà come protagonisti Lorella Cuccarini e Stefano De Martino con un nuovo show targato Mediaset.

Addio Barbara d’Urso, Stefano De Martino e Lorella Cuccarini conducono la domenica di Canale 5

Vediamo nel dettaglio tutto quello che sappiamo sulla questione. Si tratterà di uno show varietà che vedrebbe la coppia televisiva al timone. D’altronde, Lorella Cuccarini e Stefano De Martino hanno mostrato molta complicità anche durante l’ultima edizione di Amici. Durante il serale del reality più di una volta ci hanno regalato simpatici siparietti e tanta complicità.

Non ci resta allora che pazientare ancora un po’ e vedere se il ballerino napoletano deciderà di confermare il gossip.

Domenica senza Barbara D’Urso

Nel dettaglio, per la nuova domenica pomeriggio sembrerebbe che Mediaset abbia intenzione di puntare sull’intrattenimento puro e, in questo modo, eliminare la cronaca nera e l’attualità, che è stata al centro delle trasmissioni di Barbara d’Urso del giorno di festa, per svariati anni.

In autunno, infatti, la conduttrice partenopea perderà la conduzione di ben due trasmissioni. Oltre a Domenica Live non ci sarà spazio neppure per il ritorno in prime time di Live – Non è la d’Urso, il talk show che quest’anno è stato sospeso in anticipo per bassi ascolti, lasciando spazio alle puntate speciali di Avanti un altro – Pure di sera condotto da Paolo Bonolis.

A cura di Annarita Parisi