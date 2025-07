Sant’Antimo, agguato nel ristorante di Luca Di Stefano: tre arresti

Sono accusati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma aggravati dal metodo mafioso i tre uomini arrestati per il ferimento di Luca Di Stefano, il noto tiktoker raggiunto da colpi di pistola nella sua risto-pescheria “Il Sole di Notte” di Sant’Antimo lo scorso 13 maggio.

Sant’Antimo, spari contro il tiktoker Luca Di Stefano: eseguiti tre arresti

Oggi, a quasi due mesi dal raid, la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone. Per tutti e tre si sono aperte le porte del carcere.

Come ricostruito dagli investigatori, alla base dell’agguato ci sarebbero questioni sentimentali. Uno dei tre indagati non avrebbe accettato la relazione intrapresa da Di Stefano con la sua ex fidanzata. Gli altri due avrebbero agito come complici. Da lì la spedizione punitiva nel locale di Luca, rimasto ferito a una mano dopo gli spari ma per fortuna uscito vivo.