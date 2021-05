Era in programma ieri, 20 maggio, la prenotazione per assicurarsi un posto al Janssen Weekend Night & Day vaccinale di sabato 22 e domenica 23, nei comuni dell’Asl Napoli 3 Sud. Qualcosa però non è andato nel verso giusto.

Vaccini, Open night dell’Asl Napoli 3 Sud è un bluff: sito in tilt

Il sito è andato out sin da subito. Per gli over 18 è risultato impossibile collegarsi alla piattaforma https://opendayvaccini.soresa.it/. Molto probabilmente, è andato in tilt per il gran numero di persone che hanno provato a registrarsi allo stesso orario. Le prenotazioni, per assicurarsi un posto al Janssen Weekend Night & Day, sarebbero dovute iniziare alle ore 22.00.

Leggi anche: Campania, si avvicina la zona bianca? Indice di contagio al 5% ma ancora 40 morti

Bisogna anche sottolineare che le dosi a disposizione sono 3.000, e che i cittadini saranno convocati in ordine d’iscrizione. Ci si può immaginare, dunque, la forte affluenza ed il perché della piattaforma in tilt. Intanto, il sito www.aslnapoli3sud.it era in down già da ieri pomeriggio.