Sono 649 i positivi del giorno in Campania su più di 12mila tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 5,13% dei test. Di tutti questi nuovi contagiati, 400 sono asintomatici e 198 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Si registrano purtroppo ancora 40 decessi, di cui 14 deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri. In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.081 ricoverati con sintomi, 48 in meno di ieri, e 93 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Bollettino Campania 20 maggio

Positivi del giorno: 649 (*)

di cui

Asintomatici: 433 (*)

Sintomatici: 216 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 12.627

Tamponi antigenici del giorno: 4.942

Deceduti: 40 (**)

Totale deceduti: 6.933

Guariti: 1.574

Totale guariti: 331.774

** 14 deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 93

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.061

*** Posti letto Covid e Offerta privata.