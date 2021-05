Anche la 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi è giunta alla fine. Questo sabato andrà in onda, in diretta, la finalissima tra Sangiovanni, Deddy, Giulia e Alessandro.

L’edizione del reality di quest’anno continua a sorprendere, l’ultimissima novità decisa dalla produzione è stata quella di portare in finalissima non quattro concorrenti bensì cinque.

Finale di Amici

Tornano, dopo il successo di“Felicissima sera” Pio e Amedeo. A consegnare la coppa della vittoria la vincitrice della scorsa edizione Gaia che interpreta il suo nuovo singolo “Boca” feat Sean Paul.

La semifinale andata in onda lo scorso sabato è stata ricca di colpi di scena ed emozioni inaspettate: il ballerino Alessandro ha ricevuto in diretta un’importante proposta di lavoro. Poi il caso Deddy, convinto di dover tornare a casa in quanto erano già stati assegnati i quattro posti per l’ultima puntata, scopre di dover partecipare alla finale, poiché è stato deciso un cambio dalla produzione, che gli ha permesso di continuare fino alla fine la sua esperienza all’interno della scuola. L’unica ragazza rimasta nella casa è la ballerina Giulia.

I cantanti sono tre e tutti uomini: Deddy, Sangiovanni e il napoletano Aka7even (che è stato il primo ad aggiudicarsi la finale).

I ragazzi hanno ottenuto un enorme successo all’esterno collezionando dischi d’oro e di platino (Aka7even un disco d’oro e uno di platino, Sangiovanni un platino e tre oro, Deddy un oro).

La finale di Amici, a differenza delle altre puntate del serale, sarà in diretta questo sabato, 15 maggio, e per questo motivo sarà possibile votare il proprio preferito con il televoto.

Sfide e regolamento

Il regolamento completo sulla finale di Amici è stato pubblicato sui canali Mediaset. La finale sarà in diretta, pertanto torna il televoto. A stabilire il vincitore sarà un voto combinato fra 50% giuria tecnica e 50% pubblico da casa.

Il pubblico sarà reso vero e proprio protagonista potendo addirittura scegliere alcune sfide da far fare ai ragazzi in gara.

A decretare il vincitore il pubblico a casa attraverso il televoto con: sms al numero 477.000.1 e 477.000.0, via sito web www.wittytv.it tramite app mediasetplay; tramite smart tv abilitate.

Il televoto

Il servizio di televoto che verrà abbinato alla puntata finale di Amici 20 è diversificato a seconda delle sfide e delle fasi della gara. Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio. In altri casi invece alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, mentre altre esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella sfida finale le esibizioni dei due concorrenti rimasti in gara saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa.

Premi in palio

Per il vincitore assoluto un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Per il vincitore di categoria un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro.

Per il premio Tim della critica decretato da una giuria composta dalle principali testate quotidiane e web.

Un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro.

Premio Siae per il miglior testo dal valore di 20mila euro in gettoni d’oro e consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo.

Premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim dela valore di 30 mila euro in gettoni d’oro

Premio delle radio per l’inedito preferito

Il premio Marlù a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro.

Chi sono i finalisti di Amici 20

Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, ha 20 anni originario di Vico Equensee già da anni ha puntato tutto sulla musica: è produttore, scrittore, musicista (suona il pianoforte) ed interprete dei suoi brani. La sua partecipazione al programma gli ha dato la possibilità di farsi conoscere e di far conoscere i suoi inediti al grande pubblico: il successo riscosso lo ha portato a firmare un contratto con Sony, etichetta Columbia.

Alessandro Cavallo è un ballerino di grande talento. Ha 21 anni e la passione per la danza da sempre lo accompagna. Da bambino inizia a studiare all’Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Prosegue gli studi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano: la sua preparazione classica è molto forte e gli permette di ballare stili diversi. Dopo il diploma ha avuto un brutto incidente alla schiena che l’ha costretto a fermarsi per lungo tempo: per lui Amici è stata una rivincita, ha dimostrato a sé stesso e alle compagnie teatrali e di balletto che lui può ancora danzare benissimo.

Giulia Stabile è la ballerina più amata di questa edizione di Amici. Ha 19 anni ed ha origini italo-catalane, sua mamma è spagnola. La passione per la danza è da sempre con lei e così da piccola inizia a studiare. Frequenta l’Accademia Balletto di Roma sull’Aurelia e poi entra nella Nough Megacrew, famosa crew di ballerini. Nel programma di Maria De Filippi ha trovato anche l’amore: da qualche mese fa coppia fissa con il cantautore Sangiovanni.

Sangiovanni, nome d’arte di Damian Giovanni Pietro ha 18 anni, compiuti proprio all’interno della Casetta di Amici. La sua carriera musicale è recente, ma da subito ha avuto importanti riscontri: prima di entrare ad Amici aveva pubblicato due singoli con l’etichetta Sugar Music “non +” e “Paranoia”. Sempre con la Sugar ha firmato il contratto per la pubblicazione del suo primo album, ma le soddisfazioni personali non sono finite: il produttore musicale Dardust ha prodotto la sua “Tutta la notte”.

Dennis Rizzi, Deddy ha 19 anni e prima di partecipare ad Amici cantava solo nella sua cameretta. Lavorava come parrucchiere e con i primi soldi guadagnati è riuscito a comprarsi una tastiera per imparare a suonare il pianoforte guardando video su YouTube. Nella scuola ha potuto prendere delle vere lezioni di canto e il miglioramento è stato visibile. Deddy ha firmato un contratto discografico con la Warner Music Italy. Anche Deddy ha trovato l’amore all’interno della casa, fidanzandosi con la ballerina napoletana Rosa.

I fan del programma hanno le idee molto chiare e sostengono che il concorrente con la maggior probabilità di vittoria sia Sangiovanni, e che la sua fidanzata Giulia si giocherebbe il podio.