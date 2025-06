Il Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. di Marano di Napoli è stato insignito del prestigioso Gran Premio Internazionale “Leone d’Oro al Merito”, uno dei riconoscimenti più ambiti a livello mondiale, istituito nel 1947 per celebrare l’eccellenza nei settori artistico, culturale, imprenditoriale e sociale.

Il Centro Aktis di Marano riceve gran premio internazionale “Leone d’Oro” a Venezia

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 27 giugno presso lo storico Palazzo della Regione del Veneto a Venezia, alla presenza di importanti personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale. Il Comitato d’Onore ha conferito il riconoscimento all’istituto maranese, considerato un esempio di eccellenza nel settore sanitario, per l’impegno costante, l’elevata qualità dei servizi offerti e il profondo radicamento nel territorio.

Operante nell’area metropolitana di Napoli, in particolare nel comprensorio Napoli-Nord che include diversi comuni, il Centro Aktis rappresenta un punto di riferimento per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, ponendo particolare attenzione alle esigenze dei pazienti.

Queste le dichiarazioni di Valerio Scoppa, CEO e Amministratore Unico del Centro Aktis, che ha ritirato il premio: “Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio e gratificazione per tutto il nostro team. È un premio che valorizza il lavoro svolto con passione e determinazione, soprattutto in un territorio complesso come il nostro. Ringrazio il Presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia, Avv. Maurilio Prioreschi, il Presidente del Leone d’Oro, Dott. Sileno Candelaresi, e la referente regionale Tina Bianco per aver riconosciuto nella nostra realtà i valori di efficienza e qualità. Un pensiero speciale va a mio padre, il Dr. Gianfranco Scoppa, fondatore del Centro Aktis, che sarebbe certamente fiero di questa onorificenza.”

Il Leone d’Oro al Merito rappresenta non solo un prestigioso riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni, ma anche un forte incentivo a proseguire con passione e senso di responsabilità nella missione di garantire alla comunità servizi sanitari di eccellenza e standard diagnostici all’avanguardia.

Comunicato stampa