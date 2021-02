C’è Posta per Te torna stasera su Canale 5 con nuove storie da raccontare. Il programma, condotto da Maria De Filippi, regalerà ancora emozioni e sorprese al pubblico affezionato.

C’è Posta per Te in onda stasera: anticipazioni e ospiti

Le anticipazioni della settima puntata di C’è posta per te del 20 febbraio 2021 rivelano che in studio ci saranno due ospiti molto amati: Renato Zero e Stafano De Martino.

Il cantante e il conduttore, ex ballerino di Amici, saranno protagonisti di vicende emozionanti. Il format prevede poi altre storie di amori interrotti, di ricongiungimenti familiari e di seconde possibilità.

Dove vedere la settima puntata di C’è Posta per Te 2021 in diretta tv e live streaming? Ogni puntata, come detto, va in onda il sabato sera (prima tv assoluta) alle ore 21,20 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it. Sulle due piattaforme (dopo la messa in onda) sarà poi possibile rivedere spezzoni, clip e tanto altro.

continua a leggere su Teleclubitalia.it