Tra qualche veleno social e la corsa tra una presentazione della lista e un incontro con gli elettori va avanti la campagna elettorale a Giugliano. In un clima surreale dove di settimana in settimana c’è chi fa circolare la notizia dell’imminente scioglimento per infiltrazioni mafiose, senza alcuna reale conferma, i tre candidati sanno che la partita si potrebbe chiudere con tutta probabilità già al primo turno.

Giugliano, campagna elettorale entra nel vivo: da stasera speciale coi candidati sindaco su Teleclubitalia

Intanto Pianese ha incontrato i candidati dell’Udc e sui social ha parlato di trasporti. D’Alterio ieri ha tenuto un incontro con la lista Italia Viva mentre stasera tiene un incontro al Selva Garden bar con i più giovani per ascoltare le loro proposte. Pezzella, che domani avrà una presentazione di alcuni candidati al bar “Il Postino”, stamane ha denunciato attraverso i suoi profili social cosa accade a Casacelle dove viene effettuato il trasbordo dei rifiuti.

Intanto da questa sera, in onda su Teleclubitalia, alle 21.10 ci sarà il primo Speciale tg club con i candidati. La redazione intervista i tre aspiranti sindaci per conoscere i programmi. Questa sera, giovedì 15 maggio, andrà in onda lo speciale con Giovanni Pianese. Domani invece, sempre alle 21.10 con Salvatore Pezzella e lunedì con Diego D’Alterio.