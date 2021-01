Andrà in onda stasera su Rai 1 il programma “Il cantante mascherato“. Il talent Show, giunto ormai alla sua seconda edizione, presenta Milly Carlucci come conduttrice.

Il Cantante mascherato, nomi concorrenti e regole

Si tratta della versione italiana del talent show statunitense “The masked singer”. I protagonisti sono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che si esibiscono in sfide canore in modo anonimo, nascosti dietro maschere pittoresche. L’identità dei concorrenti e i loro nomi vengono rivelati soltanto al termine della puntata, quando avviene lo “smascheramento”. L’espediente serve a evitare che la giuria venga condizionata dall’autore della performance durante l’esibizione.

Spetta al pubblico da casa e ai giurati presenti in studio decretare il vincitore di ogni mance e individuare poi chi si nasconde dietro la maschera. Questo grazie a una serie di indizi rivelati nel corso della puntata. Alla fine, il vincitore del programma si aggiudica la maschera d’oro. Ogni concorrente, nel corso della serata, vive isolato in un camerino e non riceve alcun contatto con gli altri sfidanti, di cui tra l’altro non conosce l’identità. La sigla del programma è la canzone Who Are You del gruppo britannico The Who.

Nell’edizione del 2020. I concorrenti furono Teo Mammuccari, Al Bano, Alessandro Greco, Valerio Scanu, Fausto Leali, Emanuele Aureli, Arisa e Orietta Berti. Il vincitore fu un outsider, cioè Teo Mammuccari, conduttore ma non cantante professionista.

Le maschere 2021 e i giudici

I giudici confermati di questa edizione de “Il cantante mascherato” sono Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Alla conduzione Milly Carlucci. Le maschere di questa edizione sono decise. Ovviamente l’identità dei concorrenti non è svelata, in ossequio alle regole stabilite dal talent show.

Baby Alieno

Farfalla

Gatto

Giraffa

Lupo

Orsetto

Pappagallo

Pecorella

Tigre azzurra

