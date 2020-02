Chi è Teo Mammuccari: età, moglie Mammuccari, figli, carriera

Conduttore televisivo, attore e cantante, scopriamo chi è Teo Mammucari, conduttore dell’edizione 2019 di Tu si que vales e ospite stasera di C’è posta per te.

Teo Mammuccari, età

Teo Mammucari, nato Teodoro Roberto Luis Mammuccari nasce a Roma il 12 agosto 1964. Ha dunque 55 anni.

Teo Mammuccari, carriera

Ha iniziato a lavorare in TV nel 1995, all’età di 31 anni. In quell’anno, infatti, lo vediamo alla conduzione di Scherzi a parte, per poi presentare il Seven Show. Nel 1999 appare per la prima volta come Iena nel programma di Italia 1. Il successo però arriva nel 2000 grazie alla trasmissione comico-satirica Libero, basata su scherzi telefonici. Dal 2002 al 2004 prende il timone del concorso Veline, che si occupava di scegliere le ragazze idonee a partecipare a Striscia la notizia. Nel 2004 conduce Velone, mentre l’anno seguente lo vediamo in seconda serata con Mio fratello è pakistano.

Il primo quiz da lui presentato è Distraction, per poi proseguire con Cultura moderna affiancato dal Gabibbo e Juliana Moreira. Nel 2008, poi, troviamo Teo Mammucari in Primo e ultimo e l’anno successivo di nuovo a Scherzi a parte con Claudio Amendola e Belen Rodriguez. Con quest’ultima, nello stesso anno presenta una nuova edizione di Sarabanda. Conduttore di Fenomenal nel 2010, recita nel film Streghe verso Nord e nella serie Piper. Altri show che vedono lui come presentatore sono: The Cube – La sfida, Wind Music Awards 2011, La grande magia – The Illusionist, Jump – Stasera mi tuffo e Le Iene.

Moglie e figli

Dal 2006 al 2009 è stato fidanzato con Thais Souza Wiggers, ex velina e modella brasiliana. Nel 2008 è nata la l’unica figlia di Teo Mammucari, Julia Mammucari – ma la loro storia è finita poco dopo.

Il conduttore televisivo ha dichiarato in un’intervista a Diva e Donna: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“.

In passato tra i due ci sarebbero state diverse liti e sembra anche che la modella non avrebbe consentito al conduttore d’incontrare sua figlia: “Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: ‘Papà!’. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?”, aveva detto il conduttore al magazine. In seguito i due avrebbero risolto le loro incomprensioni e addirittura sarebbero stati sorpresi più di una volta insieme per le vie di Roma come una coppia di amici.