Flavio Insinna è uno dei conduttori e attori italiani più amati del piccolo schermo, ora giudice de Il cantante mascherato su Rai 1. Tra i ruoli da lui interpretati più famosi, ricordiamo il capitano dei carabinieri nella famosissima serie tv Don Matteo. Andiamo però a conoscere meglio tutto ciò che lo riguarda.

Flavio Insinna: età, altezza, padre

Flavio Insinna, il cui vero nome è Flavio Emanuele Insinna, nasce il 3 luglio del 1965 a Roma. L’attore ha dunque, 55 anni ed è del segno del Cancro. E’ alto 1,80 cm. Il padre era originario di Vallelunga Pratameno in Sicilia, e poco tempo fa è venuto a mancare, per questo ora vive a Roma con la mamma.

Flavio alla stampa in passato ha rivelato di aver sofferto di depressione, ma che fortuna è riuscito a curare e da quel momento è diventato anche molto attivo nel volontariato.

Flavio Insinna: fidanzata

Della vita sentimentale di Flavio Insinna sappiamo veramente poco, in quanto non parla spesso delle sue relazioni. Nel 2016 doveva sposarsi con Mariagrazia Dragani, un’autrice televisiva. I due avevano anche annunciato le nozze, ed avevano affisso le pubblicazioni presso il Comune di Milano, ma misteriosamente pochi giorni prima del fatidico si i due si sono lasciati.

Flavio Insinna riguardo a questo matrimonio saltato non ha mai dato una piena spiegazione, ma ha semplicemente detto, di essere un uomo molto complicato e di conseguenza risulta difficile avere una relazione con lui.

Ad oggi Flavio è fidanzato con Adriana Riccio, una ex concorrente del Veneto di Affari Tuoi, che nel 2018 vinse 38mila euro. Da allora, pare che, i due stiano insieme. A dare conferma di questa relazione, sono le foto che la donna posta sul suo profilo Instagram. Di Adriana sappiamo molto poco, viene da Mirano in Veneto, ed è una sportiva. Ha vinto una medaglia di bronzo ai mondiali di taekwondo ed attualmente anche istruttrice di questa disciplina. Inoltre, la Riccio è anche ambasciatrice di “Amiche per la pelle”, per aiutare le donne nella prevenzione del tumore al seno, a cui ha partecipato anche Flavio.

Scandali

Flavio Insinna nonostante fosse molto amato, ha anche fatto parlare molto di sé. Infatti, è finito sotto i riflettori per due episodi spiacevoli. Uno accaduto nel 2017, ed uno più recente dello scorso dicembre. Il primo scandalo fu portato alla luce il 23 maggio del 2017 da parte della trasmissione Striscia la Notizia. Il format di Canale 5 rivelò un retroscena di un fuori onda di uno speciale Affari Tuoi andato in onda in quell’anno.

In questo fuori onda, si vede Flavio Insinna, completamente in escandescenza, che si scaglia contro gli autori del programma. Questi vengono accusati di non essere capaci di scegliere concorrenti adatti, ed inoltre, nella stessa occasione, offende una concorrente della Valle D’Aosta.

Un altro scandalo è quello avvenuto nel corso della trasmissione televisiva “L’Eredità”, lo scorso dicembre. In questa occasione, Flavio Insinna, ha fatto una battuta sulla caccia, non definendola uno sport. Dopo tale affermazione, il presidente della Federcaccia, Massimo Buconi, ha inviato una lettera al Direttore di Rai 1, al Presidente Rai e ai membri della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza. In questa lettera, Flavio Insinna viene accusato di essersi: “lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti”.

Il conduttore però rispetto a tali comportamenti si è sempre scusato pubblicamente e ripetutamente assumendosi le sue responsabilità.

continua a leggere su Teleclubitalia.it