Sanremo 2020, chi è Arisa: età, altezza, fidanzato, malattia e Sanremo

Arisa è approdata all’Ariston. Il suo brano non è stato ammesso in gara ma la cantante si esibirà comunque sul palco insieme a Marco Masini, durante la serata dedicata ai duetti.

Arisa a Sanremo 2020: età e altezza

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, nasce a Genova il 20 agosto del 1982. Ha dunque 37 anni, ed è alta 161cm. Cresce con la sua famiglia a Pignola, un paesino vicino Potenza. Con la sua famiglia la cantante ha sempre avuto un forte legame. Difatti Arisa è l’acronimo delle iniziali dei componenti della sua famiglia. A sta per Antonio il nome del suo papà, segue poi r di Rosalba, vero nome della cantante, i come Isabella nome della sorella, s come Sabrina, l’altra sorella e la a di Assunta, la mamma.

Arisa inizia la sua crescita nel mondo del canto osservando le sue cantanti preferite sul web soprattutto Mariah Carey e Céline Dion. L’assiduo esercizio nell’esecuzione dei loro brani porta la giovane cantante ad imparare le basi per l’emissione del fiato e l’uso del diaframma.

Arisa dopo il diploma pedagogico comincia subito a lavorare e fa diversi mestieri: dalla parrucchiera, alla donna delle pulizie ed anche la cameriera, fino ad approdare ai piano bar in diversi locali della sua zona. Fin da piccola è stata una ragazza differente dai suoi coetanei. Infatti come ha dichiarato la stessa cantante a 7 anni già si truccava, mentre a 9 anni fumava.

Arisa a Sanremo 2020: fidanzato e malattia

Della vita privata di Arisa sappiamo che per molto tempo ha avuto una relazione con Giuseppe Anastasi, autore di testi musicali, nonchè scrittore di molti dei testi cantati dalla stessa Arisa. La ragazza proprio con lui ha cominciato a cantare nei piano bar, ma la loro relazione è terminata poi nel 2014.

Dopo un breve periodo da single Arisa sempre nel 2014 si innamora diel suo manager Lorenzo Zambelli per il quale pare che la cantante si sia anche trasferita a Milano. Anche la loro storia però dopo molti tira e molla è terminata, e ad oggi Arisa si dichiara single.

Poco tempo fa Arisa durante un’intervista ha affermato di soffrire di un diffuso seppur sconosciuto disturbo. Si tratta della tricotillomania, un disturbo comportamentale che porta persone che vivono un momento di particolare stress o insicurezza a tormentarsi capelli e cute. Le conseguenze possono essere anche serie dal punto di vista dermatologico.

A dichiararlo è stata la stessa Arisa mentre era ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La cantante ha difatti dichiarato: “Con i capelli ho sempre avuto un po’ di problemi, li tormentavo, a volte quando erano lunghi li attorcigliavo, poi magari li tiravo e si strappavano, alla fine ci ho dato un taglio. Con i capelli corti, quasi rasati, è tutto più comodo e igienico. Se vado al ristorante non puzzano“.

Arisa: l’esperienza a Sanremo

Il vero successo di Arisa, giunge grazie a Sanremo. La cantante nel 2008 vince infatti la finale di Sanremolab, occasione questa che la fa entrare di diritto tra i concorrenti di Sanremo del 2009. In questa occasione vince per la categoria Nuove proposte con il brano Sincerità. Nello stesso anno partecipa poi al concerto di Laura Pausini: “Amiche per l’Abbruzzo“.

Nel 2012 Arisa ritorna sul palco dell’Ariston con il brano La Notte con cui si classifica seconda, ma che riscuote comunque grande successo. Torna a calcare il palco di Sanremo nel 2015, ma questa volta nelle vesti di conduttrice al fianco di Carlo Conti. Il 2019 l’Ariston è per Arisa una nuova sfida canora infatti presenta il brano “Mi sento bene“, con cui però arriva ottava. Sul giudizio hanno infatti influito anche le precarie condizioni di salute della cantante.

Quest’anno Arisa ha cercato di partecipare nuovamente alla gara, ma il suo brano è stato escluso poichè era molto simile a quello di Giordana Angi. Interverrà però fuori gara durante la serata dei duetti insieme a Marco Masini con una cover di Vacanze romane dei Matia Bazar.